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عربي-دولي
تقرير: ترامب يبيع فندقه الفاخر في واشنطن
Lebanon 24
15-11-2021
|
11:30
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كشفت تقارير أميركية أن شركة العقارات التي يملكها الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، باعت حقوق ملكية فندقه الفاخر في العاصمة واشنطن.
وباع ترامب فندقه الشهير مقابل مبلغ 375 مليون دولار، بحسب ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أمس الأحد.
وأشارت الصحيفة إلى أن عقد إيجار فندق "ترامب إنترناشونال" في واشنطن ستحصل عليه مجموعة "سي جي آي ميرشانت"، وهي شركة استثمارية مقرها ميامي في ولاية فلوريدا الأميركية.
وذكرت مصادر لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن الشركة المالكة الجديدة تخطط لإزالة اسم العلامة التجارية ترامب من الفندق، الذي ستديره مجموعة "والدورف أستوريا" التابعة لفنادق "هيلتون" العالمية.
وأكدت المصادر عملية البيع في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، وأضافت أن مجموعة "سي جي آي ميرشانت" وقعت على العقد بالفعل.
ويقع فندق "ترامب إنترناشونال" في واشنطن بشارع بنسلفانيا، أسفل الشارع مباشرة من البيت الأبيض، شهد استضافة مسؤولين من عشرات البلدان.
وبلغت خسائر الفندق منذ افتتاحه في عام 2016، 73 مليون دولار وحتى العام الماضي 2020، بحسب ما كشفت عنه وثائق أصدرتها لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، الشهر الماضي.
وقالت اللجنة إن دونالد ترامب "قدم معلومات مضللة حول الوضع المالي لفندق ترامب في إفصاحاته المالية السنوية" وأنه "بالغ بشكل كبير في الصحة المالية لفندق ترامب".
وأضافت أن ترامب اضطر إلى "ضخ 24 مليون دولار على الأقل لمساعدة الفندق المتعثر" من قبل شركة قابضة يملكها هو نفسه.
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