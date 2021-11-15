كيف علّقت إيران على التمرينات العسكرية في البحر الأحمر؟

علقت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على التمرين الذي شاركت فيه كلا من إسرائيل والولايات المتحدة والبحرين والإمارات في البحر الأحمر.وحول هذا التمرين، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "إن جمهورية إيران الإسلامية حساسة للغاية بشأن أمن وسلامة أراضيها واستقرار المنطقة، ونحرص على عدم زعزعة هذا الاستقرار والسلام من قبل بعض الجهات التي تسعى إلى انعدام الأمن والاضطرابات".وأضاف زادة: "جذور انعدام الأمن والإرهاب وصلت إلى منطقتنا، من خلال حضور الكيان الصهيوني، ونعتبر أن بعض الدول أخطأت في حساباتها من خلال بناء علاقات خاصة إسرائيل".وأكمل: "إيران في مستوى من القوة والجهوزية تجعل الجميع يعلمون أنه لا ينبغي العمل على مرحلة عدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة".