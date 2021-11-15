صحيفة تكشف عن علاقة لسيف الإسلام القذافي مع تل أبيب





ويأتي ذلك بينما أعلنت مفوضية الانتخابات، أمس الأحد، قبولها أوراق ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية المقبلة في ليبيا، بينما طالب المدعي العسكري العام بوقف إجراءات ترشح سيف الإسلام واللواء المتقاعد خليفة حفتر "إلى حين امتثالهما للتحقيق".



علاقات سيف الإسلام القذافي بإسرائيل قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الأحد، إن سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل، أدار علاقات إسرائيل مع نظام والده، وكانت له علاقة خاصة برجل أعمال يهودي من أصل ليبي.ويأتي ذلك بينما أعلنت مفوضية الانتخابات، أمس الأحد، قبولها أوراق ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية المقبلة في ليبيا، بينما طالب المدعي العسكري العام بوقف إجراءات ترشح سيف الإسلام واللواء المتقاعد خليفة حفتر "إلى حين امتثالهما للتحقيق".





وأضافت الصحيفة الإسرائيلية: "لا توجد علاقات رسمية بين البلدين، لكن إسرائيل ونظام القذافي كانا على اتصال بشأن القضايا الدبلوماسية والإنسانية".



تابعت: "أدار هذه الاتصالات سيف الإسلام، من خلال رجال أعمال يهود من أصل ليبي، وأحد هؤلاء هو والتر أربيب، الذي تتركز عملياته حول كندا".



ولفتت الصحيفة إلى أنه "لطالما اهتمت إسرائيل بليبيا بسبب موقعها الجغرافي الاستراتيجي في البحر المتوسط وقربها من الحدود المصرية وأيضاً بسبب الجالية الكبيرة لليهود الليبيين في إسرائيل وتأثيرهم على اليهود الليبيين الذين هاجروا إلى إيطاليا". وقالت "هآرتس" أنه "بينما كان والده من أشد المؤيدين الصريحين للقضية الفلسطينية ودعم الجماعات الفلسطينية المسلحة بالأموال والأسلحة والتدريب، كان سيف الإسلام قد التقى علناً بالإسرائيليين من قبل".وأضافت الصحيفة الإسرائيلية: "لا توجد علاقات رسمية بين البلدين، لكن إسرائيل ونظام القذافي كانا على اتصال بشأن القضايا الدبلوماسية والإنسانية".تابعت: "أدار هذه الاتصالات سيف الإسلام، من خلال رجال أعمال يهود من أصل ليبي، وأحد هؤلاء هو والتر أربيب، الذي تتركز عملياته حول كندا".ولفتت الصحيفة إلى أنه "لطالما اهتمت إسرائيل بليبيا بسبب موقعها الجغرافي الاستراتيجي في البحر المتوسط وقربها من الحدود المصرية وأيضاً بسبب الجالية الكبيرة لليهود الليبيين في إسرائيل وتأثيرهم على اليهود الليبيين الذين هاجروا إلى إيطاليا".

قبول ترشّح نجل القذافي

وأعلنت مفوضية الانتخابات تسلمها ملف ترشح سيف الإسلام القذافي في مكتبها بمدينة سبها (جنوب) للانتخابات الرئاسية الليبية.



ويعود سيف الإسلام إلى الواجهة السياسية في ليبيا بعد نحو 10 أعوام من مقتل والده على يد ثوار غاضبين إبان ثورة 17 شباط 2011.





