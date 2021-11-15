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هل تأثرت محطة بوشهر النووية بالزلزال الذي ضرب إيران؟

Lebanon 24
15-11-2021 | 15:00
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أكدت مصادر إيرانية لوكالة أنباء "إرنا" أن الزلزال الذي ضرب محافظة هرمزكان، أمس الأحد، لم يؤثر على محطة بوشهر النووية.
وأكد مسؤول قسم العلاقات العامة في محطة بوشهر للطاقة النووية، أن الزلزال الذي ضرب جنوب إيران، أمس، بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر في هرمزكان، لم يتسبب في أي ضرر للمحطة.
وبحسب الوكالة الإيرانية، قال إن "جميع الأقسام والأجهزة والمرافق والأبنية في محطة بوشهر النووية سليمة تماماً ولم تتوقف عن العمل إثر الزلزال".
وأشار إلى أن المحطة "مصممة وفقاً لأحدث المواصفات والمعايير الدولية، وبما يمكنها من مقاومة أشد أنواع الزلازل حفاظا على سلامة المنطقة".
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