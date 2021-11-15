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لأول مرة.. إسرائيل تستعرض تكنولوجيا عسكرية في معرض دبي للطيران

Lebanon 24
15-11-2021 | 07:04
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أرسلت وزارة الدفاع الإسرائيلية وفداً من مدراء شركاتها العسكرية إلى معرض دبي للطيران، في إشارة إلى الاتصالات المتنامية بين إسرائيل والإمارات بعد تطبيع العلاقات بين البلدين.

وتشارك 7 شركات إسرائيلية، معظمها مملوكة للدولة، في معرض الدفاع في دبي، أحد أكبر معارض الأسلحة في العالم.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، ترأس الوفد البريغادير الجنرال يائير كولاس، رئيس قسم تصدير الأسلحة بوزارة الدفاع.

وقال كولاس في بيان: "يمثل افتتاح جناح وطني إسرائيلي في دبي عنصرا جديدا وتاريخيا في تعزيز العلاقات بين إسرائيل والإمارات. نحن سعداء بفرصة المشاركة في هذا المعرض الهام وعرض القدرات التكنولوجية المتقدمة لمقاولي الدفاع الإسرائيليين".

وأضاف: "نخطط خلال المعرض لعقد العديد من الاجتماعات ومناقشة تطوير شراكات جديدة".

وشركات السلاح الإسرائيلية المشاركة في معرض دبي الجوي هي: "إلبيت سيستمز"، صناعات الفضاء الإسرائيلية، "رفائيل"، "أستروناوتيكس"، "نير أور"، "يو فيجن"، و"تومر".
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