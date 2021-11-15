26
o
بيروت
28
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
20
o
زحلة
18
o
بعلبك
21
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
لأول مرة.. إسرائيل تستعرض تكنولوجيا عسكرية في معرض دبي للطيران
Lebanon 24
15-11-2021
|
07:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
أرسلت وزارة الدفاع الإسرائيلية وفداً من مدراء شركاتها العسكرية إلى معرض دبي للطيران، في إشارة إلى الاتصالات المتنامية بين إسرائيل والإمارات بعد تطبيع العلاقات بين البلدين.
وتشارك 7 شركات إسرائيلية، معظمها مملوكة للدولة، في معرض الدفاع في دبي، أحد أكبر معارض الأسلحة في العالم.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، ترأس الوفد البريغادير الجنرال يائير كولاس، رئيس قسم تصدير الأسلحة بوزارة الدفاع.
وقال كولاس في بيان: "يمثل افتتاح جناح وطني إسرائيلي في دبي عنصرا جديدا وتاريخيا في تعزيز العلاقات بين إسرائيل والإمارات. نحن سعداء بفرصة المشاركة في هذا المعرض الهام وعرض القدرات التكنولوجية المتقدمة لمقاولي الدفاع الإسرائيليين".
وأضاف: "نخطط خلال المعرض لعقد العديد من الاجتماعات ومناقشة تطوير شراكات جديدة".
وشركات السلاح الإسرائيلية المشاركة في معرض دبي الجوي هي: "إلبيت سيستمز"، صناعات الفضاء الإسرائيلية، "رفائيل"، "أستروناوتيكس"، "نير أور"، "يو فيجن"، و"تومر".
تابع
الأكثر قراءة
3 خطوات تُنعش رواتب اللبنانيين.. هكذا سينخفض الدولار
Lebanon 24
3 خطوات تُنعش رواتب اللبنانيين.. هكذا سينخفض الدولار
13:30 | 2021-11-14
14/11/2021 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"بشرى كهربائية" من وزير الطاقة.. هذا ما قاله عن التغذية ورفع الفاتورة
Lebanon 24
"بشرى كهربائية" من وزير الطاقة.. هذا ما قاله عن التغذية ورفع الفاتورة
14:54 | 2021-11-14
14/11/2021 02:54:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"تحرّكات مشبوهة".. هل من مخاوف على الوضع الأمني؟
Lebanon 24
"تحرّكات مشبوهة".. هل من مخاوف على الوضع الأمني؟
14:16 | 2021-11-14
14/11/2021 02:16:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هجومٌ بالسكاكين وجرحى في بعورته.. ماذا يحصل؟
Lebanon 24
هجومٌ بالسكاكين وجرحى في بعورته.. ماذا يحصل؟
10:54 | 2021-11-14
14/11/2021 10:54:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير جديد بشأن البنزين والدولار.. إليكم آخر المعطيات
Lebanon 24
تحذير جديد بشأن البنزين والدولار.. إليكم آخر المعطيات
15:55 | 2021-11-14
14/11/2021 03:55:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:00 | 2021-11-15
تقرير: "حزب الله" خطّط لاغتيال رجل مخابرات إسرائيلي في كولومبيا
09:00 | 2021-11-15
السودان.. "طلب عاجل" من أجل عبدالله حمدوك
08:40 | 2021-11-15
18 فيروساً عالي الخطورة في أسواق الصين... الوباء الاتي قد يكون بحجم الطاعون!
08:30 | 2021-11-15
طهران: بناء تركيا لسد على نهر دجلة يجب أن يتماشى مع النهج العالمي لإدارة المياه
08:00 | 2021-11-15
القمّة الأولى بين بايدن وشي.. أبرز الخلافات بين الولايات المتحدة والصين
07:30 | 2021-11-15
العاهل الأردني يدعو إلى الحرص على صون مؤسسات الدولة
فيديو
فنانة شهيرة تنجو من هجوم غير متوقع عليها من كلبين (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تنجو من هجوم غير متوقع عليها من كلبين (فيديو)
08:00 | 2021-11-15
15/11/2021 16:16:06
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتقادات حادة لمحمد رمضان بعد جلسة تصوير جريئة مع ملكة جمال الهند (فيديو)
Lebanon 24
إنتقادات حادة لمحمد رمضان بعد جلسة تصوير جريئة مع ملكة جمال الهند (فيديو)
10:10 | 2021-11-13
15/11/2021 16:16:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بألم نادين نسيب نجيم تستذكر ما عاشته بعد انفجار مرفأ بيروت.. فقدت الذاكرة مؤقتا! (فيديو)
Lebanon 24
بألم نادين نسيب نجيم تستذكر ما عاشته بعد انفجار مرفأ بيروت.. فقدت الذاكرة مؤقتا! (فيديو)
08:00 | 2021-11-13
15/11/2021 16:16:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact