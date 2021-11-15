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وزير الداخلية الفرنسي: لن نتلقى من بريطانيا دروساً حول الهجرة

Lebanon 24
15-11-2021 | 16:30
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قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إن بريطانيا لا تملك دروسا لتمليها على باريس بشأن ملف المهاجرين، الذين يريدون الانتقال إلى المملكة المتحدة.

وقال دارمانان في تصريح لقناة "سي نيوز" الفرنسية، "ليس لدى بريطانيا دروس تمليها علينا حول إدارة فرنسا لملف المهاجرين الذين يريدون الانتقال إلى المملكة المتحدة".

وأضاف: "البريطانيون يجب أن يتوقفوا عن استخدامنا لحل مشكلاتهم الداخلية، ونحن لسنا معاونين ولا مساعدين لهم، وأن الوضع في كاليه حيث يحتشد مهاجرون على أمل الانتقال إلى بريطانيا هو نتيجة لتصرفات حكومة بوريس جونسون".

وتابع: "سوف أذكر نظيرتي البريطانية بأن المنظمات غير الحكومية التي تمنع الشرطة والدرك من العمل هي إلى حد كبير منظمات غير حكومية بريطانية مع مواطنين بريطانيين على الأراضي الفرنسية ويقومون بأنشطة دعائية، وأن المهربين الذين ينظمون الشبكات ويستغلون النساء والأطفال كثير منهم موجودون في بريطانيا".

وانتقد دارمانان "سوق العمل في بريطانيا الذي يعتمد إلى حد كبير على جيش احتياطي، كما يقول كارل ماركس، وهم الأشخاص غير النظاميين الذين يمكنهم العمل بأجر منخفض"، مشددا على أنه "إذا غير البريطانيون تشريعاتهم بدرجة كبيرة - لقد فعلوا ذلك، لكن ليس بما يكفي- فلن يبقى أحد في كاليه أو دونكيرك"، لافتا إلى أننا "نحن من يتحمل تبعات السياسة البريطانية. يجب ألا نعكس الأدوار".

ووفقًا لإحصاءات وكالة الأنباء المحلية البريطانية "بي إيه"، فإن أكثر من 17 ألف مهاجر عبروا إلى بريطانيا في قوارب صغيرة منذ بداية العام، أي أكثر من ضعفي الرقم لعام 2020 بأكمله.

ودعا وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين خلال زيارةـ في وقت سابق، لمدينة لون بلاج شمالي فرنسا، إلى توقيع معاهدة للهجرة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

كذلك، طلب من الحكومة البريطانية الوفاء بالتزامها بدفع 54 مليون جنيه (62.7 مليون يورو) لفرنسا لتمويل تعزيز قوات الشرطة الفرنسية على الساحل.
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