عربي-دولي

المرصد السوري: سماع دوي انفجارات وإطلاق نار في البوكمال قرب الحدود العراقية

Lebanon 24
15-11-2021 | 15:43
A-
A+
Doc-P-886581-637726133033453641.JPG
Doc-P-886581-637726133033453641.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الإثنين، عن سماع دوي 4 انفجارات وإطلاق نار في مدينة البوكمال السورية الواقعة في ريف دير الزور الشرقي قرب الحدود مع العراق. 

وأكد المرصد أن طائرات مسيرة مجهولة حلقت في أجواء المدينة الخاضعة لنفوذ المجموعات التابعة لإيران، والتي شهدت 8 انفجارات خلال أقل من ساعة.

وكان المرصد نقل في وقت سابق الإثنين تقارير حول 4 انفجارات متتالية ضربت مدينة البوكمال، مضيفا أنه لم ترد معلومات فيما إذا كانت الانفجارات أرضية أم ناجمة عن استهداف جوي جديد على مواقع الميليشيات.

ويأتي ذلك بعد ساعات من استهداف جوي تعرضت له المدينة، إذ أشار المرصد السوري إلى أن طائرة مسيرة مجهولة، قصفت أطراف مدينة البوكمال، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من أطراف المدينة، دون ورود معلومات عن الخسائر البشرية حتى الآن.

وجاء الاستهداف بعد أيام من إزالة رايات الميليشيات الإيرانية من بعض التمركزات والمقرات العسكرية التابعة لها في مدينة البوكمال، واستبدالها بالأعلام السورية المعترف بها دوليًا خوفًا من عمليات الاستهداف، وفقا للمرصد.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2021-11-15
15:55 | 2021-11-15
15:51 | 2021-11-15
15:39 | 2021-11-15
15:30 | 2021-11-15
15:00 | 2021-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website