المرصد السوري: سماع دوي انفجارات وإطلاق نار في البوكمال قرب الحدود العراقية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الإثنين، عن سماع دوي 4 انفجارات وإطلاق نار في مدينة البوكمال السورية الواقعة في ريف دير الزور الشرقي قرب الحدود مع العراق.وأكد المرصد أن طائرات مسيرة مجهولة حلقت في أجواء المدينة الخاضعة لنفوذ المجموعات التابعة لإيران، والتي شهدت 8 انفجارات خلال أقل من ساعة.وكان المرصد نقل في وقت سابق الإثنين تقارير حول 4 انفجارات متتالية ضربت مدينة البوكمال، مضيفا أنه لم ترد معلومات فيما إذا كانت الانفجارات أرضية أم ناجمة عن استهداف جوي جديد على مواقع الميليشيات.ويأتي ذلك بعد ساعات من استهداف جوي تعرضت له المدينة، إذ أشار المرصد السوري إلى أن طائرة مسيرة مجهولة، قصفت أطراف مدينة البوكمال، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من أطراف المدينة، دون ورود معلومات عن الخسائر البشرية حتى الآن.وجاء الاستهداف بعد أيام من إزالة رايات الميليشيات الإيرانية من بعض التمركزات والمقرات العسكرية التابعة لها في مدينة البوكمال، واستبدالها بالأعلام السورية المعترف بها دوليًا خوفًا من عمليات الاستهداف، وفقا للمرصد.