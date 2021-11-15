عربي-دولي

في خليج عُمان.. مروحية إيرانية تقترب من سفينة حربية أميركية

Lebanon 24
15-11-2021 | 15:55
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اقتربت مروحية تابعة للبحرية الإيرانية من سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية في خليج عمان وطوقتها 3 مرات في حادث انتهى من دون أن يؤثر على العمليات الأميركية، وفق ما أفادت به وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون، الاثنين.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، إن المروحية الإيرانية وصلت إلى مسافة 25 ياردة (75 قدما)، من سفينة إيسكس الحربية.

وأضاف أنه "أمر خطير لأنه قد يؤدي إلى حسابات خاطئة"، ولم يحدد متى وقع الحادث.

وشدد كيربي على حق الطاقم في الدفاع عن النفس في وجه أي تهديدات محتملة.

وتتواجد البحرية الأميركية بشكل منتظم في الخليج. وغالبا ما اتهمت واشنطن طهران بنشاطات "استفزازية"، خصوصا في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس إنتاج النفط العالمي.
 
 
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