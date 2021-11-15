عربي-دولي

بدء القمة الافتراضية بين الرئيسين الأميركي والصيني

Lebanon 24
15-11-2021 | 23:30
A-
A+
Doc-P-886646-637726417637508380.jpg
Doc-P-886646-637726417637508380.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
جاء في الشرق الاوسط:
 
 
انطلقت، مساء الاثنين، القمة الافتراضية بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والصيني شي جينبينغ بتشديد سيّد البيت الأبيض على وجوب أن تكون هناك «حواجز أمان» بين البلدين تمنع اندلاع "نزاع" بينهما، في حين دعا نظيره الصيني إلى تحسين "التواصل" بين بكين وواشنطن.

وقال بايدن إنّ "التنافس بين البلدين لا ينبغي أن يتحول إلى نزاع، سواء أكان مقصوداً أم لا"، ليردّ عليه شي بالقول إنّه «ينبغي على الصين والولايات المتحدة تحسين التواصل والتعاون في ما بينهما"، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتأتي هذه القمة مع توتر العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم بسبب خلافات، من بينها أصل وباء "كورونا" وحقوق الإنسان في هونغ كونغ وشينجيانغ والتوترات بشأن تايوان.

وكانت المتحدّثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قالت للصحافيين في وقت سابق خلال النهار إنّ القمة التي انطلقت في الساعة 19:45 بتوقيت واشنطن (00:45 بتوقيت غرينتش الثلاثاء) يمكن أن تستغرق «ساعات عدّة».

لكنّ كلاًّ من واشنطن وبكين شدّدتا على وجوب عدم عقد الآمال على نتائج فورية هامّة لهذه القمة. وأعلن البيت الأبيض أنّه من غير المرتقب أن يؤدّي هذا الاجتماع الافتراضي إلى «نتائج ملموسة».

واكتفى الناطق باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان بالقول إنّ الرئيسين «سيجريان تبادلاً لوجهات النظر بشكل صريح ومعمّق وكامل" حول علاقاتهما الثنائية في وقت تمر العلاقات بين القوتين "بمنعطف حسّاس".

وأضاف أنّ بكين ترغب في العمل مع واشنطن من أجل «إعادة العلاقات الصينية-الأميركية إلى الطريق الصحيح لتطور سليم ومستقرّ".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:00 | 2021-11-16
02:30 | 2021-11-16
02:15 | 2021-11-16
02:00 | 2021-11-16
01:30 | 2021-11-16
01:00 | 2021-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website