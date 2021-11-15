محامي الزوجين الإسرائيليين المعتقلين في تركيا: ظروف احتجازهما سيئة

قال محامي الزوجين الإسرائيليين المعتقلين في تركيا بتهمة تصوير قصر الرئيس، رجب طيب إردوغان، إن "ظروف احتجازهما سيئة"، بحسب ما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".ونقلت الصحيفة عن تصريحات للمحامي، نير ياسلوفيج، لوسائل إعلام إسرائيلية أنه سمح له بزيارة موكله، موردي أوكنين، المحتجز مع زوجته، ناتالي أوكنين.وقال ياسلوفيج: "أستطيع أن أخبركم أن ظروف احتجاز موردي ليست بسيطة. أوضحت له الوضع. وكيف أن البلاد كلها تتابع قصته، حاولت أن أمنحه الأمل والإيمان".وأشار إلى أن الزوجين كانا يذرفان الدموع أثناء الزيارة، مضيفا "لقد وعدته بأني سأعيده إلى المنزل، وأعتزم تحقيق ذلك".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد قال ،الأحد، إن الزوجين الإسرائيليين المعتقلين في تركيا "بريئان وفي وضع معقد".وألقت قوات الأمن التركية، القبض على الزوجين، الجمعة، بتهمة "التجسس" لالتقاطهما صورا لمقر إقامة الرئيس التركي من برج تشامليجا، وهو برج للاتصالات في إسطنبول يضم مطعما ومواقع لمشاهدة المدينة.وذكرت وكالة الأناضول التركية التابعة للدولة، أن أحد الموظفين أخطر الشرطة بعد أن شاهد الاثنين يلتقطان صورا لمقر إقامة إردوغان من مطعم البرج.وأضافت أن مواطنا تركيا كان مع الزوجين معتقل أيضا بتهمة "التجسس السياسي والعسكري".أما بينيت فقد قال في جلسة الحكومة إن الإسرائيليين "تعرضا للاعتقال بالصدفة"، وفقا لما نقله مراسل "الحرة" في القدس.وأكد بينيت أن بلاده تعمل من أجل الإفراج عنهما، نافيا الاتهامات التي نسبتها وسائل إعلام رسمية تركية إليهما بالتجسس.وفي بيان سابق، قال بينيت إنه تحدث مع أسرة الإسرائيليين، وأطلعها على الجهود المبذولة لإعادتهما إلى إسرائيل. وأضاف أن الاثنين "لا يعملان، كما أكد المسؤولون، لصالح أي جهة إسرائيلية".وتابع بينيت "المسؤولون على أعلى مستوى في إسرائيل تعاملوا مع هذه المسألة طوال العطلة الأسبوعية بقيادة وزارة الخارجية، وسيواصلون العمل دون كلل بهدف إيجاد حل بأسرع ما يمكن".