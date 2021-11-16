"عنصر حاسم لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة".. أميركا تقدر جهود قطر

قال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، الإثنين، إن الشراكة بين الولايات المتحدة وقطر تعد عنصراً حاسماً لتحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط.وخلال استقباله نظيره القطري في البنتاغون، أثنى ميلي على دور قطر الأساسي في عملية إجلاء الأفغان.كما قدم ميلي التهنئة لرئيس أركان القوات المسلحة القطرية، الفريق الركن سالم حمد عقيل النابت، على ترقيته وتعيينه في منصب رئيس أركان القوات المسلحة.