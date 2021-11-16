الرئيس الصيني لبايدن: لا تلعب بالنار!

اختتم الرئيسان الأميركي جو بايدن والصيني شي جينبيغ اليوم الثلثاء قمتهما الافتراضية، بعد أن اتفقا على على خفض التوتر الشديد بين الولايات المتحدة والصين.إلا أن شي حذر نظيره الأميركي خلال القمة من السعي لتحقيق استقلال تايوان معتبرا أنه أشبه باللعب بالنار .وقال بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية شينوا، إن “السلطات التايوانية حاولت مرات عدة الاعتماد على الولايات المتحدة لتحقيق الاستقلال والبعض في أميركا يحاول استخدام تايوان للسيطرة على الصين”.كما أضاف أن “هذا الاتجاه خطير جدًا وهو كاللعب بالنار، ومن يلعب بالنار سيحترق”.من جهته، أعرب بايدن عن “مخاوفه” حيال حقوق الإنسان في الصين وأطلق تحذيرًا بشأن تايوان، خلال تلك القمة، بحسب ما أكد بيان صادر عن البيت الأبيض.كما عبّر عن قلقه ” حيال ممارسات بكين في شينجيانغ والتيبت وهونغ كونغ وحقوق الإنسان بشكل عامإلا أنه أشار في الوقت عينه إلى أن بلاده ستبقى وفيّة لسياسة “الصين الواحدة”، مؤكدًا أنه “يعارض بشدة ” كل محاولة “أحادية لتغيير الوضع الراهن أو الإخلال بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان”، وفق ما جاء في النصّ الذي نُشر بعد الاجتماع الذي استغرق ساعات.