الصين تبحث عن حلفاء فهل تبني نظام تحالفيا منافسا؟

لطالما كانت شبكة تحالفات الولايات المتحدة ركيزة أساسية لسياستها الخارجية، ومع اشتداد المنافسة مع الصين في السنوات الأخيرة، تم اعتبار هذه التحالفات ميزة كبرى. كما ركزت إدارة الرئيس جو بايدن بشكل خاص على الحلفاء في استراتيجيتها في آسيا.بحسب صحيفة "فورين أفيرز" الأميركية، "في عامها الأول، عززت الإدارة تحالفات طويلة الأمد مع اليابان وكوريا الجنوبية مثلا وبذلت جهدًا كبيرًا في تعزيز الشراكات متعددة الأطراف مثل الحوار الأمني الرباعي مع أستراليا والهند واليابان واتفاق "أوكوس" الذي تم تشكيله حديثًا مع أستراليا والمملكة المتحدة. على النقيض من ذلك، ابتعدت الصين عن التحالفات الرسمية، بناءً على نظرتها المتميزة المفترضة للعلاقات الدولية ورغبتها البراغماتية في تجنب مخاطر التشابك. لكن هناك دلائل على أن مقاومة بكين بدأت في التآكل. في السنوات الأخيرة، طورت شراكاتها الاستراتيجية ووسعت التبادلات العسكرية والتدريبات المشتركة مع دول من بينها روسيا وباكستان وإيران. لا تزال هذه الشراكات بعيدة كل البعد عن التحالفات الأميركية التي تتضمن بنودًا دفاعية متبادلة، واتفاقيات واسعة النطاق لقواعد القوات، وقدرات عسكرية مشتركة. لكن يمكن أن تشكل هذه العناصر في الوقت المناسب أساس شبكة التحالف الصينية الخاصة إذا توصل القادة الصينيون إلى الاعتقاد بأن أحدهم ضروري لكل من تأثيره الرادع وقيمته التشغيلية لكي يسود في منافسة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة وحلفائها. مثل هذا التطور من شأنه أن يمثل نقطة تحول حقيقية في عصر المنافسة بين الولايات المتحدة والصين ويمهد الطريق لعالم جديد مثير للقلق مع عتبات أقل للصراع الإقليمي وصراع القوى العظمى".وتابعت الصحيفة، "اليوم، لدى الصين حليف رسمي واحد فقط وهو كوريا الشمالية، التي تشترك معها في معاهدة دفاع مشترك. لكن لديها عشرات الشراكات الرسمية مع دول حول العالم، وعلى رأس الهرم توجد كل من روسيا وباكستان. ثم تأتي عدة دول في جنوب شرق آسيا كميانمار وكمبوديا وفيتنام وتايلاند ولاوس، وكذلك دول أبعد، مثل مصر والبرازيل ونيوزيلندا. كما استثمرت بكين طاقة كبيرة في بناء آليات متعددة الأطراف بقيادة الصين، مثل منظمة شنغهاي للتعاون (SCO)، ومنتدى التعاون الصيني الأفريقي، ومنتدى التعاون بين الصين والدول العربية. تجنبت الصين بناء شبكة تقليدية من الحلفاء حتى الآن لأسباب تتراوح من الميول الأيديولوجية طويلة الأمد إلى الحسابات الاستراتيجية العنيفة. ويعكس موقف بكين الخجول من التحالف قرارًا استراتيجيًا لبناء علاقات تتمحور حول الروابط الاقتصادية في سعيها إلى القوة والنفوذ العالميين. في الواقع، وسعت الصين قدراتها العسكرية بسرعة على مدى العقدين الماضيين واستخدمت قوتها الجديدة لترهيب تايوان، والتنافس مع الهند على طول الحدود المتنازع عليها، والضغط على مطالباتها بالسيادة في شرق الصين وبحر الصين الجنوبي. ومع ذلك، في حين أن القادة الصينيين يعتبرون القوة العسكرية ضرورية لحماية وطنهم ومصالحهم الوطنية الأساسية والمواطنين والاستثمارات في الخارج، فقد أظهروا القليل من الرغبة في تحمل الالتزامات الأمنية الخارجية التي يمكن أن تجر بلادهم إلى صراعات بعيدة المدى. لقد راهنت بكين بدلاً من ذلك على أن تقديم القروض والاستثمارات وفرص التجارة، وممارسة الأعمال التجارية مع أي كيان سيادي، بغض النظر عن شخصيته وسجله الحافل في الداخل، سوف يكسب الصين أصدقاء ونفوذ. وقد آتت هذه الإستراتيجية بثمارها".وأضافت الصحيفة، "على المدى القريب، من غير المرجح أن تتخلى الصين عن استراتيجيتها الجغرافية الاقتصادية للهيمنة تمامًا. لكن هناك سيناريوهان محتملان يمكن أن يدفعها إلى بناء شبكة حسنة النية من الحلفاء: الأول، إذا لاحظت بكين تدهوراً حاداً بدرجة كافية في بيئتها الأمنية يقلب تحليل التكلفة والعائد على متابعة الاتفاقيات العسكرية الرسمية، أما الثاني، إذا قررت إزاحة الولايات المتحدة كقوة عسكرية مهيمنة، ليس فقط في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ولكن على مستوى العالم. قد يتوصل القادة الصينيون إلى مثل هذه الاستنتاجات إذا قدّروا أن المصالح الجوهرية للحزب الشيوعي، مثل قبضته على السلطة في الداخل، والسلطة على شينجيانغ، والتبت، وهونغ كونغ، ومطالبات السيادة على تايوان، لن يكون من الممكن الدفاع عنها دون إبرام اتفاقيات دفاع رسمية مع شركاء رئيسيين مثل روسيا أو باكستان أو إيران. في الواقع، بدأت التقييمات الصينية تتحرك بالفعل في هذا الاتجاه".وبحسب الصحيفة، "تعد الخطوات الكبيرة التي اتخذتها إدارة بايدن لتنشيط التحالفات الأميركية وزيادة مساهمات حلفاء الولايات المتحدة في الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ضرورية في هذا العصر من موازين القوى المتغيرة والمنافسة الاستراتيجية. لكن يجب أن يدرك بايدن أنه عندما يتعهد قادة الولايات المتحدة بإعادة تصور تحالفات واشنطن والعمل نحو "رؤية جديدة للقرن الحادي والعشرين" لـ "الردع المتكامل"، يمكن لبكين أن تسعى إلى الشيء نفسه مع شركائها الاستراتيجيين. هذا لا يعني أن على واشنطن أن تنأى بنفسها عن حلفائها على أمل تعديل سلوك الصين. بعد كل شيء، سوف تستند خيارات بكين بشكل رئيسي إلى رؤيتها الاستراتيجية وطموحاتها. ومع ذلك، من الأفضل لإدارة بايدن أن تفكر في كيفية تأثير نجاحاتها في حشد الأصدقاء على تصورات بكين للتهديد وتحفز عن غير قصد إنشاء شبكة تحالف منافسة بقيادة الصين. يجب التفكير بجدية الآن في كيفية التعايش مع مثل هذه النتيجة، ومن الأفضل منعها. يجب أن تشمل الجهود في هذا الإطار التفكير في طرق لإبقاء الصين مستثمرة في علاقات مستقرة مع الولايات المتحدة وحلفائها والتأكد من التعامل مع مجموعة واسعة من الدول، وليس فقط الديمقراطيات ذات التفكير المماثل، بحيث لا يستنتج أولئك خارج دائرة الأصدقاء التقليدية للولايات المتحدة أن الخيار الأفضل أو الوحيد لديهم هو التحالف مع بكين. سيكون التبصر الاستراتيجي والتخطيط ضروريين لمنع الانجراف نحو عالم منقسم حقًا، مع كتلة معارضة تقودها الصين الأكثر تشابكًا وتدخلًا".