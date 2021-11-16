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عربي-دولي
نيويورك.. انتحار ضابط شرطة داخل سيارته في لونغ آيلاد
Lebanon 24
16-11-2021
|
06:00
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عثر على ضابط في شرطة نيويورك، مصابا بطلق ناري في رأسه داخل سيارته في جزيرة لونغ آيلاند، وفق صحيفة "نيويورك بوست".
وقالت مصادر في الشرطة إن ضابطا في شرطة نيويورك، من قدامى المحاربين، قتل نفسه داخل سيارته عند شاطىء ماستيك.
ويعتقد أن الشرطي هو رابع ضابط في شرطة نيويورك يقدم على الانتحار هذا العام.
وفي عام 2019، انتحر 10 عناصر من شرطة نيويورك، وهو ضعف معدل السنوات الماضية.
ودفعت الأزمة إلى إنشاء برنامج جديد سري لمنع الانتحار يسمى "أفضل رعاية" الذي يقدم علاجا مجانيا من الأطباء النفسيين وعلماء النفس إلى عناصر الشرطة في نيويورك.
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