لقاء بايدن - جين بينغ.. هذا ما تم الاتفاق عليه

ذكرت وسائل إعلام صينية أن الرئيس شي جين بينغ، أكد لنظيره الأميركي جو بايدن، أن بكين سيتعين عليها اتخاذ "إجراءات حاسمة" إذا تجاوزت القوى المؤيدة لاستقلال تايوان "الخط الأحمر".ودعا الرئيس الصيني نظيره الأميركي إلى حل الخلافات بشكل بناء بين الصين والولايات المتحدة، وعدم السماح للعلاقات بين البلدين بالخروج عن السيطرة.وفي السياق نفسه، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي أخبر نظيره الصيني بأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بسياسة "صين واحدة" المتعلقة بتايوان.وقال إن بايدن أكد لنظيره الصيني أن الإدارة الأميركية لا تدعم استقلال تايوان، كما أن واشنطن لا تسعى لتغيير نظام الصين ولا تنوي الدخول في صراع معها.