رسالة من ابنة صدام حسين لنجل القذافي… هذا ما جاء فيها (صورة)

بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا، وجهت رغد صدام حسين رسالة إلى سيف الإسلام القذافي نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.

وقالت ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بتغريدة على حسابها على تويتر أمس الاثنين: "أخي الغالي سيف الإسلام القذافي نترقب باهتمام كبير أنا وكل محبيك للمرحلة القادمة".

كما أضافت "دعائي لكم بأن تعود إلى المكانة التي تليق بكم وتخدم ليبيا وتُعيدها لموقعها الحقيقي".

أخي الغالي #سيف_الاسلام_القذافي نترقب باهتمام كبير أنا وكل محبيك للمرحلة القادمة . دعائي لكم بأن تعود إلى المكانة التي تليق بكم وتخدم #ليبيا وتُعيدها لموقعها الحقيقي . pic.twitter.com/RNwvY6HQyN

— رغد صدام حسين (@RghadSaddam) November 15, 2021

وكان سيف الإسلام الذي لا يزال ملاحقا قضائيا في ليبيا ومن قبل المحكمة الجنائية الدولية، قدم يوم الأحد ترشيحه رسميا للانتخابات الرئاسية المقررة في نهاية الشهر المقبل.

فيما أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بيان صحافي أن نجل معمر القذافي الذي قتله معارضون خلال ثورة 2011، قدّم "أوراق الترشح لرئاسة الدولة وتقدّم بالمستندات المطلوبة إلى مكتب الإدارة الانتخابية في سبها (في جنوب البلاد)، مستكملا المسوغات القانونية".

كما أعلنت في بيان أنه استلم بطاقته الانتخابية من المركز الانتخابي المسجل به في سبها.

ولعل اختياره سبها لتقديم ترشحه فيها يعود إلى أنها معقل قبيلة القذاذفة، أي المكان الذي لا تزال عائلة القذافي تتمتع فيه بقاعدة شعبية وبنوع من الحماية.

إلا أن ترشحه أثار اعتراضات عدة خلال اليومين الماضيين، لا سيما غرب البلاد.