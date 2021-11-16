عربي-دولي

حادث خطير.. مروحية إيرانية "تتحرش" ببارجة أميركية في خليج عُمان (فيديو)

Lebanon 24
16-11-2021 | 04:54
A-
A+
Doc-P-886762-637726606007669729.png
Doc-P-886762-637726606007669729.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" مساء أمس الاثنين، ان مروحية إيرانية اقتربت من سفينة حربية أميركية في خليج عُمان، فيما وصفته بـ"الحادث الخطير".

 

ونشرت وسائل إعلام إيرانية صورا لاقتراب مروحية إيرانية من بارجة أميركية في الخليج.

#BREAKING @PentagonPresSec says Iranian helicopter approached USS Essex in Sea of Oman & operated in an "unsafe and unprofessional manner," flying approximately 25 yards off port side of Essex at one point as low as about 10 feet off surface of ocean & circled ship 3 times - VOA pic.twitter.com/qer7bvtCb0

 
 

وأوضح المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي، أن المروحية الإيرانية اقتربت من حاملة الطائرات "USS Essex"" يوم 11 نوفمبر في مضيق عمان حيث حلقت حولها 3 مرات وكانت على بعد 25 ياردة وارتفاع 10 ياردات من سطح الماء.

 

وأشار كيربي إلى أن "هذا أمر خطير لأنه يمكن أن يؤدي إلى حسابات خاطئة"، مبينا: "عندما توجد هناك قوة مسلحة أخرى تحلق بمثل هذه الطريقة... أنت بالتأكيد تخاطر ببعض التصعيد وحسابات خاطئة من كلا الطرفين، وهذا ليس مفيدا".

 

وأردف المتحدث باسم البنتاغون: "انتهى هذا الحادث بسلام لكن هذا لا يعني أنه كان آمنا ومهنيا، لم يكن كذلك على الإطلاق".

 

ويوم السبت الماضي نشر الحرس الثوري الإيراني مقطع فيديو قال إنه يوثق اقتراب مروحية عسكرية إيرانية من سفينة حربية أميركية في مياه خليج عمان يوم 11تشرين الثاني.

المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:52 | 2021-11-16
07:00 | 2021-11-16
06:30 | 2021-11-16
06:00 | 2021-11-16
05:30 | 2021-11-16
05:00 | 2021-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website