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دعوة أممية للحوار بعد إعادة انتشار القوات اليمنية في الحديدة

Lebanon 24
16-11-2021 | 09:00
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دعت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن "أونمها"، الطرفين المتحاربين إلى إجراء محادثات جديدة بشأن الحديدة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان، نشرته على "تويتر"، إن انسحاب القوات المشتركة من مناطق في محافظة الحديدة وسيطرة ميليشيات الحوثيين عليها وما ترتب على ذلك من تغييرات في خطوط التماس يستدعي فتح نقاش بين الأطراف المعنية بالاتفاق.

وأضافت البعثة الأممية، أنها على استعداد لتيسير النقاش وفقا لإطار الاتفاق، مشددة على أن السلام المستدام لا يمكن تحقيقه إلا عبر تكاتف الجهود المشتركة.

وناشدت البعثة أطراف النزاع على الوفاء بالتزاماتها وحماية المدنيين خصوصا النازحين داخلياً في محافظة الحديدة وخاصة في المديريات الجنوبية التي مازالت تحدث فيها الاشتباكات.

وقالت الأمم المتحدة إن التغير في خطوط القتال دفع نحو 700 أسرة إلى الانتقال إلى الخوخة و180 أسرة إلى المخا وهما منطقتان تحت سيطرة قوات التحالف العربي بقيادة السعودية.
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