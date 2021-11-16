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عربي-دولي
مصر.. قتيلان ومصابون بحادث تصادم قطار وسيارة
Lebanon 24
16-11-2021
|
08:00
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توفي شخصان وأصيب 3 آخرون، في حادث تصادم قطار بسيارة نقل في محافظة الجيزة المصرية، وفق ما أوضحت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، حسام عبد الغفار، أن الحادث وقع في "مزلقان محطة منشأة القناطر" بمحافظة الجيزة، لافتا إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى منشأة القناطر.
وأوضح عبد الغفار أن المتوفين هما شابان يبلغان من العمر 25 عاما، بينما بلغت أعمار المصابين 28 و32 و52 عاما.
وأضاف أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه كسر بالفك العلوي والسفلي، وجرح قطعي بالساق، وكدمة بالساق اليمنى، وكسر بعظمة الفخذ الأيسر، واضطراب في درجة الوعي، مشيرا إلى أن الفحوصات اللازمة تقدم لهم.
وأكد عبد الغفار أن غرفة إدارة الأزمات المركزية بالوزارة، لم تتلق أي بلاغات من خلال قطاع الرعاية الحرجة والعاجلة أو هيئة الإسعاف تفيد بوقوع حوادث تصادم قطارات في أية محافظات أخرى.
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