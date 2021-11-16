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عربي-دولي
قرار رسمي كويتي بتفويض ولي العهد تعيين رئيس للوزراء
Lebanon 24
16-11-2021
|
10:30
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أعلنت الجريدة الرسمية الكويتية، الثلاثاء، أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، كلّف أخيه ولي العهد الشيخ مشعل، بتعيين رئيس لمجلس الوزراء، وقبول استقالة الحكومة.
وأوضحت الجريدة الرسمية أن مسألة الحكومة الجديدة باتت من صلاحيات ولي العهد.
ويأتي هذا القرار بعد يوم من إعلان الديوان الأميري، أن الشيخ نواف عهد إلى أخيه غير الشقيق بعض اختصاصاته بصفة مؤقتة.
وبعد أيام من تداول أنباء عن مرور الشيخ نواف بوعكة صحية، نقلت وكالة الأنباء الرسمية "كونا"، عن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، قوله إن قرارا أميريا صدر بـ"الاستعانة بسمو ولي العهد حفظه الله، لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية لحضرة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه".
ويبلغ أمير الكويت 81 سنة من عمره، فيما يصغره أخوه ولي العهد بـ3 سنوات فقط.
وتمر الكويت حاليا بفترة مصالحة وطنية، إذ قرر أمير البلاد العفو عن نواب ومعارضين في الخارج، بالإضافة إلى عفو عن معتقلين في خلية "العبدلي" المتهمة بالتبعية لإيران.
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