عربي-دولي

تأجيل النظر في قضية فساد ضد بنيامين نتنياهو

Lebanon 24
16-11-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-886865-637726730000409122.jpg
Doc-P-886865-637726730000409122.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قررت محكمة بالقدس المحتلة تأجيل النظر في قضية فساد ضد رئيس وزراء الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو، بطلب من فريق الدفاع.

والثلاثاء، مثل نتنياهو أمام محكمة في القدس المحتلة تنظر في قضية فساد، لكن القضاة وافقوا على طلب الدفاع تأجيل شهادة أحد المقربين منه الذي تعتبره النيابة شاهداً رئيسياً.

وشارك بنيامين نتنياهو في جلسة استماع بالمحكمة المركزية في مدينة القدس المحتلة، من دون المواكبة الأمنية الواسعة. 

وبات نتنياهو يتزعم المعارضة بعدما أطاح به تحالف واسع بقيادة نفتالي بينيت ويائير لابيد في حزيران الماضي.

ووجهت إلى نتنياهو في تشرين الثاني 2019 تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث لوائح اتهام منفصلة تتهمه بقبول هدايا فاخرة وتقديم منافع لأقطاب وسائل إعلام في مقابل تغطية إيجابية.

وكان من المتوقع أن يدلي نير حيفتس المتحدث السابق باسم نتنياهو بإفادته الثلاثاء وهو يعتبر شاهداً رئيسيا للادعاء العام في ما يسمى بقضية "بيزك" للاتصالات.
 
ويعتبر هذا الملف الأكثر خطورة بالنسبة لنتنياهو إذ يتهم فيه رئيس الوزراء السابق بتقديم مزايا للشركة قد تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات في مقابل تغطية إيجابية لصالحه على موقع "واللا" الإخباري التابع لمجموعة بيزك.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2021-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:01 | 2021-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:57 | 2021-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:20 | 2021-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2021-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:57 | 2021-11-16
16:55 | 2021-11-16
16:43 | 2021-11-16
16:30 | 2021-11-16
16:24 | 2021-11-16
16:00 | 2021-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website