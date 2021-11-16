تأجيل النظر في قضية فساد ضد بنيامين نتنياهو

قررت محكمة بالقدس المحتلة تأجيل النظر في قضية فساد ضد رئيس وزراء الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو، بطلب من فريق الدفاع.والثلاثاء، مثل نتنياهو أمام محكمة في القدس المحتلة تنظر في قضية فساد، لكن القضاة وافقوا على طلب الدفاع تأجيل شهادة أحد المقربين منه الذي تعتبره النيابة شاهداً رئيسياً.وشارك بنيامين نتنياهو في جلسة استماع بالمحكمة المركزية في مدينة القدس المحتلة، من دون المواكبة الأمنية الواسعة.وبات نتنياهو يتزعم المعارضة بعدما أطاح به تحالف واسع بقيادة نفتالي بينيت ويائير لابيد في حزيران الماضي.ووجهت إلى نتنياهو في تشرين الثاني 2019 تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث لوائح اتهام منفصلة تتهمه بقبول هدايا فاخرة وتقديم منافع لأقطاب وسائل إعلام في مقابل تغطية إيجابية.وكان من المتوقع أن يدلي نير حيفتس المتحدث السابق باسم نتنياهو بإفادته الثلاثاء وهو يعتبر شاهداً رئيسيا للادعاء العام في ما يسمى بقضية "بيزك" للاتصالات.