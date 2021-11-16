اتهام سوري بالتخطيط لشن هجوم إرهابي في ألمانيا

وجه الادعاء الألماني، الثلاثاء، الاتهام لمواطن سوري موال لتنظيم داعش، بالتحضير لشن هجوم في ألمانيا.ومثل المشتبه به، الذي تم تعريفه فقط باسم عبد الله تماشيًا مع قواعد الخصوصية الألمانية، أمام محكمة برلين، حيث وجهت له اتهامات بالتحضير لارتكاب أعمال عنف، وتمويل الإرهاب، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.وألقي القبض على المشتبه به في تشرين الثاني 2019 على خلفية قضية أخرى، لكن لم يتضمن بيان الادعاء أي تفاصيل عنها.