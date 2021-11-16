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عربي-دولي
اتهام سوري بالتخطيط لشن هجوم إرهابي في ألمانيا
Lebanon 24
16-11-2021
|
13:00
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وجه الادعاء الألماني، الثلاثاء، الاتهام لمواطن سوري موال لتنظيم داعش، بالتحضير لشن هجوم في ألمانيا.
ومثل المشتبه به، الذي تم تعريفه فقط باسم عبد الله تماشيًا مع قواعد الخصوصية الألمانية، أمام محكمة برلين، حيث وجهت له اتهامات بالتحضير لارتكاب أعمال عنف، وتمويل الإرهاب، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.
وألقي القبض على المشتبه به في تشرين الثاني 2019 على خلفية قضية أخرى، لكن لم يتضمن بيان الادعاء أي تفاصيل عنها.
وقال ممثلو الادعاء الفدرالي، إنه قرر تنفيذ هجوم في ألمانيا في حزيران 2019 على نطاق مماثل لهجمات داعش السابقة في أوروبا، وإنه كان يسعى لقتل أو جرح أكبر عدد ممكن من الناس.
وأشار الادعاء إلى أن الرجل حصل على مواد لصنع عبوات ناسفة، بينها الأسيتون وبيروكسيد الهيدروجين وحمض الكبريتيك.
كما قام بالبحث عن كيفية استخدام الأسمدة العادية كمتفجر، وحصل على أجزاء وأدوات معدنية مختلفة، وبدأ في صنع مدفع رشاش.
وقال ممثلو الادعاء إن الخطط المزعومة توقفت باعتقاله.
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