عربي-دولي

التحالف يعلن مقتل أكثر من 130 مسلحًا حوثيًّا باليمن

Lebanon 24
16-11-2021 | 14:30
A-
A+
Doc-P-886942-637726880380057285.jpg
Doc-P-886942-637726880380057285.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، مقتل أكثر من 130 عنصرًا من قوات الحوثي المدعومة من إيران، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في غارات جديدة على مناطق من محافظتي مأرب والبيضاء.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن تحالف دعم الشرعية في اليمن نفذ 27 عملية استهداف ضد قوات الحوثي المدعومة من إيران.

وأوضح التحالف أن الغارات التي جرى شنها أدت إلى "تدمير 16 من الآليات العسكرية لميليشيات الحوثي".
 
وعلى صعيد آخر، قال التحالف إنه نفذ 4 عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

وأكد التحالف أنه يدعم عمليات القوات اليمنية في الساحل الغربي للبلاد، خارج مناطق نصوص اتفاق استوكهولم.

ويوم الاثنين، أوضح التحالف أن ما جرى قرب الحديدة هو "إعادة انتشار وتموضع" للقوات الحكومية تتواءم مع الاستراتيجية العسكرية لدعم الحكومة اليمنية في معركتها الوطنية على الجبهات كافة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2021-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:01 | 2021-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:57 | 2021-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:20 | 2021-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2021-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:57 | 2021-11-16
16:55 | 2021-11-16
16:43 | 2021-11-16
16:30 | 2021-11-16
16:24 | 2021-11-16
16:00 | 2021-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website