عربي-دولي

"خسائر فادحة" و"حالة ذعر"... تجدد المعارك بين أرمينيا وأذربيجان

Lebanon 24
16-11-2021 | 15:30
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تكبدت أرمينيا "خسائر" بشرية في معارك لا تزال متواصلة، الثلاثاء، مع أذربيجان مما يثير الخشية من تجدد النزاع الذي اندلع العام الماضي بين البلدين الخصمين في منطقة القوقاز.

وأوضحت وزارة الدفاع الأرمنية في بيان أن "هجومًا للقوات الأذربيجانية على مواقع للقوات الأرمنية أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في الجانب الأرمني" مضيفة أن يريفان فقدت السيطرة أيضًا على "موقعين عسكريين"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وأعلنت أرمينيا أيضًا أنها ألحقت "خسائر فادحة" بشرية بالقوات الأذربيجانية، وأضاف البيان أن "المعارك مستمرة وحدتها لم تتراجع".

ووقعت هذه المواجهات بالقرب من منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها.

في المقابل، أعلنت أذربيجان أن الجنود الأرمن يغادرون مواقعهم "في حالة ذعر".

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان إن "العسكريين الاذربيجانيين صدوا هجوما مضادا للقوات الأرمنية (...). الجنود الأرمن يغادرون مواقعهم وقد انتابهم الذعر والخوف".

وهذا هو النزاع الأعنف منذ تموز الماضي، حيث قتل  ثلاثة جنود أرمينيين، خلال اشتباكات مع القوات الأذربيجانية على الحدود بين البلدين في منطقة ناغورنو قره باغ المتنازع عليها.

ولا تزال التوترات قائمة بين أرمينيا وأذربيجان منذ انتهاء الحرب التي استمرّت 6 أسابيع وأوقعت أكثر من 6500 قتيل، مكبّدة يريفان هزيمة عسكرية كبرى بعدما أُرغمت على التخلي عن أراض شاسعة لصالح باكو، بموجب وقف إطلاق نار أُبرم بوساطة موسكو.
المصدر: فرانس برس
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