الرئيس الصربي: سأطلب من بوتين 3 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً

قال الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، اليوم الثلاثاء، إنه سيطلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين 3 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا لمدة 10 سنوات.وقال فوتشيتش خلال لقاء تلفزيوني إنه يعتزم السفر إلى موسكو في 24 تشرين الثاني الجاري ويتوقع أن يجتمع مع بوتين في 25 من الشهر نفسه.وبحسب الزعيم الصربي، سيكون من الضروري الاتفاق مع القيادة الروسية على سعر وكميات الغاز ومدة الاتفاقية.وقال فوتشيتش: "لا تنسوا أننا نشتري 3-4 ملايين متر مكعب من الغاز من السوق يوميا إلى جانب ما نحصل عليه بموجب عقد طويل الأمد مع روسيا للمساعدة في إنتاج الكهرباء".يشار إلى أن صربيا تتلقى الآن الغاز الروسي بسعر 270 دولارا لكل ألف متر مكعب؛ وينتهي العقد في نهاية العام.