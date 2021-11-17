عبوس ومتكتم.. ماذا تعرف عن حفتر رجل الشرق الليبي القوي

بعد مسيرة عسكرية طويلة، قدم قائد الجيش الليبي خليفة حفتر أمس الثلاثاء أوراق ترشحه رسميا إلى المفوضية العليا للانتخابات، داخلا السباق الرئاسي.



فماذا نعرفه عن هذا الرجل الذي خاض مسيرة عسكرية حافلة؟

20 عاماً في المنفى

برز في بداية انتفاضة 2011 التي شارك فيها ضد نظام العقيد معمر القذافي. فبعد أكثر من عشرين عاما من المنفى، عاد في آذار 2011 إلى بنغازي.



وإثر مقتل القذافي في تشرين الاول 2011، التف حوله نحو 150 ضابطا وضابط صف عيّنوه رئيسا لأركان الجيش الليبي.



يُعرف الرجل صاحب الملامح العابسة والشعر الأبيض بتقشّفه في الكلام، لكنه يحب الإدلاء بتصريحات مدوية، وفق ما أفادت "فرانس برس".



فقد تجلى ذلك، عام 2014 عندما أعلن في خطاب متلفز حلّ مؤسسات الحكم وتوليه السلطة، قبل أن يختفي من المشهد لأسابيع.



لكنه نظم صفوفه العسكرية وتمكن من تشكيل قوة ضاربة في الشرق أطلق عليها اسم "الجيش الوطني الليبي" . عبوس ومتكتميُعرف الرجل صاحب الملامح العابسة والشعر الأبيض بتقشّفه في الكلام، لكنه يحب الإدلاء بتصريحات مدوية، وفق ما أفادت "فرانس برس".فقد تجلى ذلك، عام 2014 عندما أعلن في خطاب متلفز حلّ مؤسسات الحكم وتوليه السلطة، قبل أن يختفي من المشهد لأسابيع.لكنه نظم صفوفه العسكرية وتمكن من تشكيل قوة ضاربة في الشرق أطلق عليها اسم "الجيش الوطني الليبي" .

ليتحول بذلك إلى الرجل القوي في شرق البلاد ولاعباً رئيسياً على الساحة الليبية



عدو لدود للمتطرفين

عام 2017، نجح العدو اللدود للمتطرفين في السيطرة على المنطقة الشرقية (برقة) وأكبر مدنها بنغازي، بعد ثلاث سنوات من المعارك.



وهَزم في العام التالي جماعات متطرفة في درنة، المدينة الوحيدة في برقة التي ظلت خارج سيطرته حتى ذاك الحين.



ثم أطلق في كانون الثاني 2019 عملية في الجنوب الغربي الغني بالنفط واستولى على أكبر مدنه سبها دون قتال تقريبا.

إلى الولايات المتحدة

وكان حفتر تلقى خلال مسيرته العسكرية تدريبا في الاتحاد السوفيتي، وشارك في الانقلاب الذي أطاح بنظام الملك إدريس السنوسي وقاد القذافي إلى السلطة عام 1969.



كما قاد القوات الليبية في الحرب ضد تشاد (1978-1987)، لكنه أسر في معركة وادي الدوم على الحدود مع الجارة الجنوبية، قبل أن يعلن انشقاقه عن نظام القذافي ويطلق سراحه.



وجاء الإفراج عنه بمبادرة من الولايات المتحدة في عملية لا يزال يكتنفها الغموض، وقد منحته واشنطن حق اللجوء السياسي على أراضيها.



لينضم في الولايات المتحدة إلى المعارضة الليبية.

معركة طرابلس

عام 2019، أمر الرجل البالغ 77 عاما والذي يسيطر على شرق البلاد وجزء من جنوبها، مقاتليه بالتقدم نحو طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق السابقة.



لكن قوات الجيش صدت في تموز 2020 من المقاتلين الموالين للحكومة بدعم عسكري من تركيا.



لينطلق إثر ذلك، حوار بين الأفرقاء الليبيين برعاية الأمم المتحدة أفضى الى اتفاق لوقف إطلاق النار في تشرين الأول 2020، ثم تشكيل حكومة مكلفة قيادة المرحلة الانتقالية في آذار 2021، وإقرار إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 24 كانون الأول.



التزم حفتر إثر ذلك التكتم، حتى ظهر أمس معلنا ترشحه "استجابة للمبادرات وامتثالا لقواعد الديموقراطية"، و"ليس طلبا للسلطة أو بحثا عن مكان، بل لقيادة شعبنا نحو التقدم والازدهار"، وفق الخطاب المسجل الذي ألقاه.