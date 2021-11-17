إدارة بايدن تدرس المقاطعة الدبلوماسية للأولمبياد الشتوية في الصين

أوضح مسؤولون مطلعون أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لا تزال تدرس كيفية التعامل مع دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين بما في ذلك خيار المقاطعة الدبلوماسية، وفقا لما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.وقال مسؤولون أميركيون إن القضية لم تثر خلال القمة الافتراضية التي جمعت بايدن مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، يوم الاثنين.من جهتها، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أنه من المتوقع أن يوافق بايدن قريبًا على توصية بعدم إرسال مسؤولين أميركيين إلى الألعاب، إذ أن البيت الأبيض البيت عادة ما يرسل وفدًا إلى مراسم الافتتاح والختام في الألعاب الأولمبية.ودعا المشرعون من الحزبين في الكونغرس، بمن فيهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، إلى مثل هذه المقاطعة الدبلوماسية احتجاجًا على انتهاكات الصين لحقوق الإنسان، فيما ذهب بعض الجمهوريين إلى أبعد من ذلك، وأصروا على عدم مشاركة أي رياضي أميركي في الدورة.وامتنع البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، عن الإفصاح عما إذا كان من المقرر مقاطعة الألعاب القادمة، إذ قال نائب السكرتير الصحفي، أندرو بيتس، للإعلاميين من على متن طائرة الرئاسة: "ليس لدي أي شيء أضيفه بشأن هذا الموضوع، لكن يمكنني أن أخبركم أن ذلك لم يكن جزءًا من محادثة بايدن والرئيس الصيني".وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة وحلفائها يجرون "محادثات نشطة" بشأن كيفية الموقف من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة في الصين.ولدى سؤال بلينكن عما إذا كان يعتقد بضرورة مشاركة الرياضيين الأمريكيين بعد أن قال في وقت سابق إن الصين متورطة في الإبادة الجماعية بحق مسلمي الأويغور في مقاطعة شينجيانغ، ليجيب: ""نحن نتحدث مع حلفائنا وأصدقائنا في جميع أنحاء العالم بكيفية مشاركة وفودهم في تلك الألعاب، وفيما إذا كانوا يفكرون في مقاطعتها.وأضاف: "نحن نخوض مناقشات ومباحثات حثيثة بشأن الأمر، ولكن دعوني لا أفصح عن المزيد في الوقت الحالي".وعندما سئل عن الموعد النهائي لاتخاذ الولايات المتحدة والدول الأخرى قرارًا، تجنب بلينكن الإجابة قائلا إن الوقت مازال مبكرا باعتبار أن فعاليات البطولة سوف تنطلق في 4 شباط القادم، وتستمر لمدة أسبوعين.