"واشنطن بوست": لماذا ليس على الولايات المتحدة الخوف من التهديدات الإيرانية؟

يقوم وفد أميركي برئاسة روبرت مالي، مبعوث الرئيس بايدن إلى إيران، بزيارة لأربع دول ستستغرق 10 أيام، وقد بات في منتصفها، للتشاور مع الحلفاء الرئيسيين في الشرق الأوسط. وتأتي الزيارة قبيل الجولة التالية من المحادثات في فيينا، المقرر إجراؤها في 29 تشرين الثاني، لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بين النظام في إيران والقوى العالمية.وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، "تشير الجولة وتوقيتها إلى مدى قلق إدارة بايدن بشأن المحادثات القادمة والإمكانيات القاتمة التي تواجهها إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد قريبًا. لكن في بعض الأوساط، يتم خلط هذا الشغف لكسر الجمود مع مزاعم مبالغ فيها حول الخطر الذي تشكله إيران بالفعل. وبحسب مسؤول كبير، فإن البديل الأكثر ترجيحًا للاتفاق هو الحرب. هذا شيء لا تريده الولايات المتحدة، لكن التعنت الإيراني والقلق الإسرائيلي بدأا بالإقتراب نحوها. في حين أن الإدارة حريصة على الضغط من أجل حل دبلوماسي، تقول إسرائيل إنها تستعد للقتال. في الأسبوع الماضي، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي إن قوات بلاده "تسرع خطط العمليات والاستعداد للتعامل مع إيران والتهديد العسكري النووي". يجب القول إنه تهديد غير موجود حاليًا.وردا على ذلك، قال أمير علي حاجي زاده، قائد سلاح الجو في الحرس الثوري الإسلامي، إن إسرائيل "قد تكون قادرة على بدء معركة، لكن الجمهورية الإسلامية هي التي ستنهيها". الطريقة الوحيدة لحدوث ذلك ستكون بتلويح القوات الإيرانية بالراية البيضاء".وتابعت الصحيفة، "لا يمكن لإيران أن تشن دفاعًا موثوقًا ضد الولايات المتحدة أو حلفائها، حتى لو كانت ستصل إلى ما يسمى بقدرة الاختراق النووي. وعلى الرغم من تكرار التأكيد في كثير من الأحيان، فإن إسرائيل لا تعتبر النظام الإيراني تهديدًا حقيقيًا لوجودها. في الواقع، تخوض إسرائيل بالفعل حربًا سرية ضد إيران كانت تتصاعد منذ سنوات ، دون رد فعل يذكر. وأظهرت سلسلة من الاغتيالات لعلماء نوويين إيرانيين تعود إلى العام 2010، والتي بلغت ذروتها مع كمين متطور للغاية لرئيس البرنامج، محسن فخري زاده، جدية إسرائيل وعدم قدرة طهران على شن انتقام ذي مغزى. وتُظهر الهجمات الإلكترونية على المنشآت النووية الإيرانية وميناء رئيسي في الخليج العربي، ومؤخراً تعطيل محطات الوقود الإيرانية التي يُعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل هي التي نفذتها، تفوق إسرائيل في التكنولوجيا. وفي الوقت نفسه، فإن إيران غير قادرة على إحداث الفوضى على هذا النطاق، واستقرت على عمليات اختطاف واغتيالات مستهدفة خارج الحدود الإقليمية وهجمات بطائرات بدون طيار ضد خصومها. لا يزال التهديد الحقيقي للنظام الإيراني يستهدف، كما كان دائمًا، شعب إيران وأقرب جيرانها، وتتسع الانقسامات بين الشعب الإيراني والدولة، وبين طهران وحلفائها الإقليميين. لا يمكن تجاهل عجز القيادة الإيرانية عن الدفاع ضد الهجمات وإرضاء سكان البلاد. في الواقع، يجب أن يكون هذا في صميم أي صفقة جديدة.زعم كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين الأسبوع الماضي أن المحادثات الجديدة ستركز فقط على إزالة العقوبات عن اقتصاد البلاد المنهك.ويزيد انتهاك إيران المستمر للمعايير الدولية من تقويض قضيتها التي يتعين على المجتمع الدولي أخذها على محمل الجد".وأضافت، "من المؤكد أن لدى إيران إمكانات مدمرة، لكن قبضتها على السلطة داخل حدودها وإقليمها ضعيف ومتراجع. لقد انخرط المسؤولون الإسرائيليون والإيرانيون في هذا النوع من الترجيح لسنوات، ومع ذلك فإن عودة ظهور هذا النوع من التفجيرات غير المنضبطة، وخاصة من قبل السلطات الإيرانية، أمر مقلق. لقد تلاشت البراغماتية النسبية للمسؤولين الإيرانيين التي أدت إلى الاتفاق النووي الأصلي، وعادت خطابات طهران وأفعالها إلى مواقف الماضي العنيد. لم يغير اتفاق 2015 الطبيعة الأساسية للنظام السياسي الإيراني، لكنه وجه ضربة إلى النظرة العالمية لقوى النظام الأكثر انعزالًا. الآن، فإن الأسطورة القائلة بأن إيران ستصبح بطريقة ما أكثر قوة من خلال فرض عقوبات عليها من خلال اكتساب الاكتفاء الذاتي، قد أعيد إحياءها من قبل الأصوليين الأيديولوجيين في النظام الذين أعيدوا تشجيعهم منذ انتخاب إبراهيم رئيسي رئيساً في حزيران. إذا استمر النظام في طريق القتال، فسيصبح الهجوم الإسرائيلي أكثر احتمالا. أكد الدبلوماسي السابق دينيس روس مؤخرًا في مجلة فورين بوليسي أن إدارة بايدن يجب أن تعيد ترسيخ الخوف في قادة إيران من أن التهديد العسكري الأميركي له صدقية إذا استمر النظام في تنمية برنامجه النووي. في المحادثات القادمة، يجب على الولايات المتحدة التفاوض من موقع القوة هذا".