عربي-دولي

مسؤول إماراتي كبير في طهران قريبا

Lebanon 24
17-11-2021 | 06:30
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قال مسؤول إيراني لوكالة "رويترز"، إن "مسؤولا إماراتيا كبيرا سيزور طهران قريبا".
المصدر: روسيا اليوم
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