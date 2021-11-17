سيف الإسلام القذافي لليبيين: شاركوا بكثافة في الانتخابات

دعا سيف الإسلام القذافي، المرشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا، اليوم الأربعاء، كافة الليبيين إلى الإقبال بكثافة على العملية الانتخابية، من أجل إنجاح الاستحقاق والخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد.وحثّ القذافي في بيان "المواطنين كافة على ضرورة التوجه إلى مكاتب المفوضية العليا للانتخابات، في كل المناطق والمدن لاستلام البطاقات الانتخابية"، مؤكدا أنه "لا يمكن المشاركة واتخاذ القرار بدونها".إلى ذلك، قال متوجها للناخبين "بطاقاتكم الانتخابية الموجودة والمتاحة في هذه الآونة بمكاتب المفوضية هي جواز عبوركم إلى صناديق الاقتراع نحو المشاركة في اتخاذ القرار الوطني المستقل، لتعزيز حجم شرعية المؤسسات السياسية الجديدة التي ستنتخبونها للنهوض بالبلاد وإعادة تأهيلها وإعمارها واتخاذ ما تحتاجه من قرارات تُعيدها إلى مكانتها الأولى بين الدول".