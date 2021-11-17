مقتل ثلاثة أشخاص بتفجير استهدف حافلة ركاب غربي كابل

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون جراء انفجار استهدف حافلة ركاب في غرب العاصمة الأفغانية، حسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.وبحسب معطيات أولية ، وقع الحادث في منطقة داشتي-بارتشي في الجزء الغربي من العاصمة الأفغانية نتيجة انفجار عبوة ملصقة بحافلة ركاب صغيرة.