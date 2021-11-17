إنتحاري ليفربول أعد 7 أشهر لهجومه... وهذه جنسيته

أعلنت الشرطة البريطانية إن "الرجل الذي يشتبه بأنه نفذ عملية تفجير الأحد في سيارة أجرة في ليفربول، أعدّ للهجوم منذ سبعة أشهر على الأقلّ".كما أضافت شرطة مكافحة الإرهاب في بيان أن عمليات شراء مكونات العبوة الناسفة التي قتلت المنفذ، عماد السويلمين، البالغ من العمر 32 عاماً، "جرت على الأقلّ" منذ أن استأجر شقة في نيسان.إلى ذلك أوضحت أن المشتبه به وُلد في العراق وعانى في الماضي من مشاكل نفسية.فيما أكدت وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، أن الإرهابي استغل نظام اللجوء المتهالك للبقاء في البلاد، مشددة على أن هذا النظام يحتاج إلى إصلاح.