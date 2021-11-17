عربي-دولي

رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران الأسبوع القادم

Lebanon 24
17-11-2021 | 09:30
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أعلنت إيران أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، سيزور طهران مطلع الأسبوع القادم.

وصرح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، في حديث لوكالة "فارس" شبه الرسمية بأن غروسي سيصل طهران مساء الاثنين القادم 22 تشرين الثاني، وسيعقد الثلاثاء اجتماعا مع رئيس المنظمة محمد إسلامي ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

ومن المتوقع أن يبحث مدير الوكالة الدولية مع القيادة الإيرانية النقاط الخلافية بين الجانبين، منها عدم سماح حكومة طهران للمفتشين الدوليين بإصلاح الكاميرات المتضررة في موقع كرج النووي.
المصدر: روسيا اليوم
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