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زلزال بقوة 5 على مقياس ريختر ضرب ولاية شمال غربي تركيا

Lebanon 24
17-11-2021 | 10:30
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ضرب زلزال بقوة 5 على مقياس ريختر ولاية دوزجة شمال غربي تركيا.
وبحسب بيانات نشرتها إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أظهرت أن عمق الزلزال بلغ 18.02 كيلومتر.

وقال والي دوزجة جودت أطاي، في تصريح للأناضول، إن المعلومات الأولية تشير إلى عدم وجود ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.

وأشار إلى أن الفرق المعنية تواصل عملياتها لرصد التطورات.

وشعر سكان عدة ولايات بالزلزال، بينها إسطنبول.
المصدر: روسيا اليوم
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