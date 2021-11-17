عربي-دولي

شرطان لإنهاء أزمة المهاجرين

Lebanon 24
17-11-2021 | 11:00
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قالت وزيرة خارجية إستونيا، إيفا ماريا ليميتس، إن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو طرح شرطين أمام الغرب لإنهاء أزمة المهاجرين المتواصلة عند حدود بلاده مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت ليميتس، اليوم الأربعاء، في حوار مع قناة ETV، متحدثة عن هذين الشرطين المزعومين: "إنه يريد رفع العقوبات والاعتراف به رئيسا لكي يواصل قيادة البلاد".

وأعربت الوزيرة عن قناعتها بضرورة إبقاء العقوبات الغربية المفروضة على بيلاروسيا وتشديدها بأسرع وقت ممكن، مضيفة: "من المهم من وجهة نظرنا أن يظل الاتحاد الأوروبي موحدا ويواصل ممارسة الضغط على بيلاروسيا بالفعل".

المصدر: روسيا اليوم
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