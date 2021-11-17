تحطم مقاتلة "إف 35" بريطانية في البحر المتوسط... ما مصير الطيّار؟

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية عن تحطم مقاتلة "إف 35" تابعة لقواتها الجوية في البحر المتوسط خلال تحليق روتيني، مضيفة أن الطيار نجح في قذف نفسه خارج الطائرة قبل تحطمها.وأضافت أن "الطيار أعيد بأمان إلى السفينة وفُتح تحقيق في الموضوع"، لافتة إلى أنه "لن يكون من المناسب التعليق أكثر في هذا الوقت".