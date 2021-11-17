عربي-دولي

الدفاع التركية: اجتماعاتنا مع الجانب الأميركي بشأن "إف 16" إيجابية

Lebanon 24
17-11-2021 | 12:00
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قالت وزارة الدفاع التركية إن المحادثات التي أجراها الوفد التركي مع نظيره الأميركي في واشنطن بشأن توريد مقاتلات إف -16 كانت "إيجابية" منوها بأن الاجتماع المقبل سيعقد في أنقرة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع التركية، "إن المحادثات التي أجراها الوفد التركي إلى الولايات المتحدة بشأن توريد مقاتلات إف -16 كانت إيجابية، وإن الاجتماع المقبل سيعقد في أنقرة".
وأضاف بيان وزارة الدفاع التركية: "عقد اجتماع لمجموعات الدفاع من وزارتي الدفاع التركية والأميركية في واشنطن. وخلال الاجتماع الذي جرى بطريقة إيجابية وبناءة، ناقش الطرفان القضايا الأمنية الثنائية والإقليمية".
وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قد صرح في اليوم السابق، بأن الوفد العسكري التركي يتفاوض في الولايات المتحدة بشأن توريد مقاتلات إف 16 إلى بلاده.
وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن نظيره الأمريكي جو بايدن وعده ببذل قصارى جهده لإقناع مجلس الشيوخ الأميركي ببيع طائرات إف 16 لتركيا.
وسبق للولايات المتحدة أن أرسلت إشعارا رسميا إلى تركيا بشأن استبعادها من برنامج الإمداد بأحدث مقاتلات "إف 35" بسبب شراء أنقرة أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس 400".
في وقت سابق صرحت أنقرة أن الولايات المتحدة عرضت عليها شراء مقاتلات إف 16 بعد استبعادها من برنامج الإمداد بطائرات إف 35.
المصدر: روسيا اليوم
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