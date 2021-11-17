عربي-دولي

باتروشيف وسوليفان يتفقان على تحسين أجواء العلاقات بين موسكو وواشنطن

Lebanon 24
17-11-2021 | 13:30
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اتفق كل من سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، ومستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان، خلال اتصال هاتفي بينهما، اليوم الأربعاء، على العمل المشترك لتحسين أجواء العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، ورفع مستوى الثقة بين البلدين.

وجاء في بيان مجلس الأمن الروسي: "أجرى سكرتير مجلس الأمن الروسي محادثة هاتفية مع مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي، حيث اتفقا على العمل المشترك على تحسين أجواء العلاقات الروسية-الأميركية ورفع مستوى الثقة بين البلدين".

وأشار البيان إلى أن المباحثات كانت بناءة وجاءت في إطار الإعداد لاتصالات مقبلة على أعلى مستوى.
المصدر: سبوتنيك
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