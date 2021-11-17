موسكو: محاولة إنشاء "أشباه الدول" داخل سوريا غير مقبولة

أعلنت موسكو رفضها محاولة إنشاء "أشباه الدول" داخل سوريا، وأكد ضرورة احترام سيادة سوريا وعدم تكرار الاعتداءات الإسرائيلية عليها.

وقال مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف إن "محاولة إنشاء أشباه الدول داخل سوريا غير مقبولة"، وشدد على ضرورة احترام سيادة سوريا وعدم تكرار الاعتداءات الإسرائيلية.جاء ذلك خلال جلسة حوارية في قصر المؤتمرات بدمشق على هامش انعقاد اجتماع للهيئتين التنسيقيتين الروسية ـ السورية، لمتابعة أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين.وخلال الجلسة قال لافرنتييف إنه "لا بد من استمرار محاربة التنظيمات الإرهابية وخاصة الموجودة في إدلب، وتنفيذ الاتفاقيات التي وقعتها تركيا التي تتحمل مسؤولية الهجمات الإرهابية هناك كما يجب أيضا محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق شرق سوريا".