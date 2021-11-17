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عربي-دولي
السيسي يصدر تعليمات حول مشروع قومي كبير في مصر
Lebanon 24
17-11-2021
|
15:30
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ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطورات المشروع القومي "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي ضمن المشروع العملاق الدلتا الجديدة لاستصلاح إجمالي مساحة 2,2 مليون فدان.
واطلع الرئيس المصري في هذا الإطار على الموقف التنفيذي لمشروع "مستقبل مصر" بمكوناته كافة، خاصةً ما يتعلق بمسارات وصول المقنن المائي من مياه الري، إلى جانب محطة تحلية المياه الخاصة بالمشروع، ومنظومة الميكنة الزراعية والتصنيع الزراعي، فضلا عن خطط التطوير المستقبلية للمشروع، الذي يتم بالتكامل والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة.
ووجّه الرئيس المصري بتوسيع نشاط مشروع "مستقبل مصر"، لتنفيذه في إطار شامل ومتكامل الأركان، لتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتوفرة، خاصةً الأراضي الزراعية والمياه، ليكون المشروع قاطرة للتطور الزراعي في الدولة، من خلال تبني مفهوم الكيانات الزراعية العملاقة التي تتمتع بالقدرة على إحداث نقلة نوعية في قطاع الزراعة الحديثة وتحقيق الأمن الغذائي، إضافة إلى الاعتماد على أحدث التكنولوجيا العالمية في الري والزراعة.
كما وجّه الرئيس بتركيز مشروع "مستقبل مصر" على زراعة السلع الاستراتيجية اللازمة لتقليل فجوة الاستيراد، فضلا عن الاستفادة من المشروع بإدراج مختلف الأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بالنشاط الزراعي، لتحقيق قيمة مضافة لانتاجية المشروع، وإنشاء مجمع تصنيع زراعي متكامل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من متطلبات الإنتاج، إلى جانب منظومة المعامل والصوامع والمبردات المطلوبة لعمل هذا المشروع العملاق.
المصدر:
روسيا اليوم
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