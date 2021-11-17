عربي-دولي

إيران ترد على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجديد

Lebanon 24
17-11-2021 | 16:00
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دعت إيران أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى "الامتناع عن الإدلاء بتعليقات متسارعة لدوافع سياسية" فيما يخص التطورات حول برنامج طهران النووي.
ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية اليوم الأربعاء عن وكيل ممثلية إيران لدى مؤسسات الأمم المتحدة في فيينا والوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد رضا غائبي، تصريحه بأن التعاون بين الجمهورية الإسلامية والوكالة الدولية لا يزال مستمرا على الرغم من اختلاف وجهات النظر الفنية بين الطرفين، بهدف التوصل إلى تسوية نهائية للنقاط الخلافية العالقة.
ودعا غائبي الدول الأعضاء في الوكالة إلى "الامتناع عن الإدلاء بتعليقات متسارعة لدوافع سياسية" في هذا الصدد.
ويأتي هذا الكلام تعليقا على إصدار الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق من اليوم التقرير الربع سنوي حذرت فيه من أن إيران زادت بشكل ملموس مخزونها من اليورانيوم المخصب، في مخالفة للاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وأكدت إيران أن المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي سيصل طهران مطلع الأسبوع القادم لإجراء محادثات بشأن برنامج طهران النووي.
المصدر: روسيا اليوم
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