أردوغان: ندعم إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، عن دعم أنقرة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.جاء هذا ضمن برقية تهنئة بعث بها أردوغان لنظيره الفلسطيني محمود عباس، بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لإعلان "وثيقة الاستقلال"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).وفي برقيته أشار الرئيس التركي إلى "عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين الفلسطيني والتركي".وشدد الرئيس التركي على دعم بلاده "لدولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال".يذكر أن يوم الإثنين الماضي، وافق مرور 33 عاما على إصدار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات "وثيقة الاستقلال".وأعلن عرفات في الوثيقة "قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف"، وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع.