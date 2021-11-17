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عربي-دولي
التحالف: اعتراض طائرة مسيرة حاولت استهداف مطار أبها الدولي
Lebanon 24
17-11-2021
|
20:00
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أعلن تحالف دعم الشرعية أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة حاولت استهداف مطار أبها الدولي.
وقال التحالف إن هناك تصعيدا من ميليشيا الحوثي ومحاولات عدائية وعبثية لاستهداف المدنيين بالمطارات المدنية والمدن الآهلة بالسكان.
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Lebanon 24
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