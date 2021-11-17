عربي-دولي

‏التحالف: اعتراض طائرة مسيرة حاولت استهداف مطار أبها الدولي

Lebanon 24
17-11-2021 | 20:00
A-
A+
Doc-P-887420-637728082783155856.jpeg
Doc-P-887420-637728082783155856.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن تحالف دعم الشرعية أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة حاولت استهداف مطار أبها الدولي.
وقال التحالف إن هناك تصعيدا من ميليشيا الحوثي ومحاولات عدائية وعبثية لاستهداف المدنيين بالمطارات المدنية والمدن الآهلة بالسكان.
مواضيع ذات صلة
التحالف: الدفاعات السعودية تعترض وتدمر طائرة مسيرة مفخخة ثانية كانت باتجاه خميس مشيط
lebanon 24
18/11/2021 08:32:10 Lebanon 24 Lebanon 24
التحالف العربي: الدفاعات الجوية السعودية تعترض وتدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط
lebanon 24
18/11/2021 08:32:10 Lebanon 24 Lebanon 24
التحالف العربي: الدفاعات السعودية تعترض وتدمر طائرة مسيرة حاولت استهداف مدينة خميس مشيط جنوبي المملكة
lebanon 24
18/11/2021 08:32:10 Lebanon 24 Lebanon 24
التحالف العربي: الدفاعات الجوية السعودية تعترض وتدمر طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما مجموعات الحوثي تجاه جازان (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
18/11/2021 08:32:10 Lebanon 24 Lebanon 24

التحالف

السعودية

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:30 | 2021-11-18
01:00 | 2021-11-18
00:44 | 2021-11-18
00:30 | 2021-11-18
23:31 | 2021-11-17
23:30 | 2021-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website