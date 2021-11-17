‏التحالف: اعتراض طائرة مسيرة حاولت استهداف مطار أبها الدولي

أعلن تحالف دعم الشرعية أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة حاولت استهداف مطار أبها الدولي.

وقال التحالف إن هناك تصعيدا من ميليشيا الحوثي ومحاولات عدائية وعبثية لاستهداف المدنيين بالمطارات المدنية والمدن الآهلة بالسكان.