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الرئيس الإسرائيلي يبحث مع نظيره الصيني الملف النووي الإيراني

Lebanon 24
18-11-2021 | 00:30
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عرض الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ مع نظيره الصيني شي جين بينغ، في أول اتصال هاتفي بينهما، الملف النووي الإيراني واتفاقات "أبراهام" والعلاقات الثنائية.

وبحسب المتحدث باسم هرتصوغ، أطلع الأخير نظيره الصيني على التقدم المحرز في اتفاق أبراهام، وأكد أن "الاتفاقات بين إسرائيل والدول العربية يجب أن تحظى بدعم المجتمع الدولي، كما ركز على إيران التي تقوض الاستقرار الإقليمي ويجب منعها من امتلاك القدرة على صنع أسلحة نووية".

كما ناقش الجانبان أعمال اللجنة الصينية الإسرائيلية المشتركة للتعاون الابتكاري، التي أنشأت عام 2014 بهدف تعزيز التعاون بين الوزارات الحكومية بشأن الابتكار. 

من جهته، أشار الرئيس الصيني إلى أن والد هرتصوغ، حاييم هرتصوغ ، كان أول رئيس إسرائيلي يزور الصين في عام 1992، عندما أقيمت العلاقات الدبلوماسية.
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