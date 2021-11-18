عربي-دولي

جنود البحرية الأميركية غير الملقحين يواجهون عقوبة إنهاء الخدمة

Lebanon 24
18-11-2021 | 01:00
A-
A+
Doc-P-887439-637728129510335397.jpg
Doc-P-887439-637728129510335397.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت البحرية الأميركية إن عناصرها الذين انتهت أسباب أو مدة إعفائهم من التطعيم ضد فيروس كورونا لديهم خمسة أيام للحصول على الجرعة الأولى من اللقاح، أو مواجهة إنهاء خدمتهم.
 
وأشارت قيادة البحرية إلى أنها لا تزال تراجع طلبات الإعفاء من الحصول على اللقاح لأسباب صحية أو دينية، مؤكدة أنها لن تقدم على فصل أحد خلال مراجعة طلبه.

وقالت البحرية إنه حتى الأسبوع الماضي قد جرت الموافقة على 6 إعفاءات طبية، دون الموافقة على أي إعفاءات دينية.

ويبلغ معدل التطعيم للجيش الأميركي حوالي 94 بالمئة، وآخر موعد للتلقيح لكافة صنوف القوات غير البحرية والجوية هو 15 كانون الأول، بحسب أحدث البيانات.

وكانت القوات الجوية قد حددت في وقت سابق موعدا نهائيا للتطعيم الكامل انتهى في 2 تشرين الثاني الجاري، إذ جرى إعطاء اللقاح إلى ما يقرب من 97 بالمئة من عناصرها، بينما تقدم آلاف الجنود والطيارين بطلب للحصول على إعفاء ديني.

وقالت القوات الجوية في وقت سابق هذا الشهر إن نحو 8500 طيار لم يجر تطعيمهم حتى الآن، مشيرة إلى 5 آلاف منهم تقدموا بطلبات للحصول على إعفاءات دينية، فيما جرى إعفاء ما يقرب من 1600 عنصر لعوامل طبية و232 لأسباب إدارية.

وأما بالنسبة للموعد النهائي لتطعيم كافة الموظفين المدنيين في وزارة الدفاع بشكل كامل فقد تحدد بنهاية 22 تشرين الثاني.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:30 | 2021-11-18
04:09 | 2021-11-18
04:00 | 2021-11-18
03:30 | 2021-11-18
03:00 | 2021-11-18
02:55 | 2021-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website