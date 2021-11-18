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الأمير تشارلز: الملكة إليزابيث بخير ولكن!!

Lebanon 24
18-11-2021 | 01:30
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أعلن الأمير تشارلز، وريث العرش البريطاني، أن والدته، الملكة إليزابيث الثانية، في حالة جيدة لكن الأمور ليست سهلة بالنسبة لها علما بأنها تبلغ 95 عاما من العمر.
وقال الأمير تشارلز، الابن الأكبر للملكة البالغ من العمر 73 عاما، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الأربعاء في الأردن: "إنها بخير، شكرا جزيلا لكم".

وتابع: "بمجرد الوصول إلى 95 عاما، كما تعلمون، لن تكون الأمور سهلة مثلما كانت من قبل. الوضع سيء بما فيه الكفاية حتى في 73".

وفي وقت سابق من الأربعاء ظهرت الملكة إليزابيث الثانية، وهي تقف مبتسمة في قصر ويندسور، بعدما أعلن قصر باكنغهام قبل أيام أنها أصيبت بالتواء في ظهرها، وعدم حضورها إلى قداس يوم ذكرى قتلى المحاربين.

ويأتي ظهور الملكة إليزابيث هذا، بعد أن أشار البعض إلى وجود مخاوف من أن الملكة قد تضطر إلى تقليص واجباتها الملكية العامة، خصوصا أن إصابتها بالتواء في ظهرها يأتي بعد أن أعلن قصر باكنغهام نهاية شهر أكتوبر الماضي أن الملكة ستغيب، بنصيحة من الأطباء، عن مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 للمناخ، الذي استضافته مؤخرا مدينة غلاسكو الإسكتلندية.
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