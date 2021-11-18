الموجة الخامسة لكورونا.. فرنسا تتخطى 20 ألف إصابة في يوم

سجلت فرنسا أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا الأربعاء وذلك للمرة الأولى منذ 25 آب مع تسارع الموجة الخامسة للجائحة.





وقال جابرييل أتال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية إن البلاد تشهد موجة خامسة من جائحة كوفيد-19، لكن فرض المزيد من الإجراءات الإضافية للحد من تفشي المرض غير مطروح على جدول الأعمال في الوقت الراهن.



وقال للصحفيين بعد اجتماع للحكومة "الجائحة تنتشر في كل مكان... لكننا نتكيف على نحو أفضل من ذي قبل بفضل اللقاحات وجواز المرور الصحي".



تشديد القيود في بلجيكا



من جهة أخرى، وسعت بلجيكا استخدام الكمامات والعمل الإلزامي عن بعد يوم الأربعاء، في محاولة لاحتواء موجة جديدة من حالات الإصابة بكوفيد-19.



وقال رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو إن "إشارات الإنذار تومض باللون الأحمر".



وأضاف أن الاستخدام الإلزامي للكمامات في الأماكن المزدحمة سيشمل الآن من يبلغون 10 أعوام أو أكثر، وأن العمل عن بعد سيكون إلزاميا لمدة 4 أيام من أسبوع عمل من 5 أيام حتى 12 كانون الاول. وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 20294 إصابة جديدة بكوفيد-19 ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 7.33 مليون.وقال جابرييل أتال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية إن البلاد تشهد موجة خامسة من جائحة كوفيد-19، لكن فرض المزيد من الإجراءات الإضافية للحد من تفشي المرض غير مطروح على جدول الأعمال في الوقت الراهن.وقال للصحفيين بعد اجتماع للحكومة "الجائحة تنتشر في كل مكان... لكننا نتكيف على نحو أفضل من ذي قبل بفضل اللقاحات وجواز المرور الصحي".تشديد القيود في بلجيكامن جهة أخرى، وسعت بلجيكا استخدام الكمامات والعمل الإلزامي عن بعد يوم الأربعاء، في محاولة لاحتواء موجة جديدة من حالات الإصابة بكوفيد-19.وقال رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو إن "إشارات الإنذار تومض باللون الأحمر".وأضاف أن الاستخدام الإلزامي للكمامات في الأماكن المزدحمة سيشمل الآن من يبلغون 10 أعوام أو أكثر، وأن العمل عن بعد سيكون إلزاميا لمدة 4 أيام من أسبوع عمل من 5 أيام حتى 12 كانون الاول.

وضع الجائحة مأساوي في ألمانيا



وفي ألمانيا، وصفت المستشارة أنجيلا ميركل وضع جائحة كوفيد-19 في ألمانيا بأنه مأساوي داعية إلى المضي قدما في إعطاء الجرعات المعززة من اللقاحات بوتيرة أسرع وناشدت المتشككين في التطعيم تغيير آرائهم.



وسجلت ألمانيا 52826 إصابة جديدة الأربعاء، وهو ما يعتبر قفزة بمقدار الثلث مقارنة بالأسبوع الماضي، لتبلغ الإصابات اليومية رقما قياسيا آخر. بينما توفي 294 شخصا، ليرتفع الإجمالي إلى 98274.