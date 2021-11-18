عربي-دولي

"داعش" يعلن مسؤوليته عن تفجيرين في العاصمة الأفغانية كابل

Lebanon 24
18-11-2021 | 04:00
A-
A+
Doc-P-887449-637728136007894373.jpg
Doc-P-887449-637728136007894373.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي عبر قناته على "تيليغرام"، تبنيه تفجيرين استهدفا العاصمة الأفغانية كابل يوم الأربعاء.
وكان مسؤولون من حركة "طالبان" وشهود عيان قالوا إن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب ستة آخرون في الانفجارين، بينهم ثلاث نساء.
مواضيع ذات صلة
تنظيم داعش يتبنى المسؤولية عن تفجيري العاصمة كابل (العربية)
lebanon 24
18/11/2021 14:43:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"داعش" يعلن مسؤوليته عن الهجوم على مستشفى عسكري في كابل
lebanon 24
18/11/2021 14:43:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"طالبان" تعلن استهداف خلية لـ"داعش خراسان" في كابل
lebanon 24
18/11/2021 14:43:23 Lebanon 24 Lebanon 24
طالبان تقول إنها داهمت مواقع لتنظيم داعش شمال كابل
lebanon 24
18/11/2021 14:43:23 Lebanon 24 Lebanon 24

داعش

كابل

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:30 | 2021-11-18
07:00 | 2021-11-18
06:30 | 2021-11-18
06:00 | 2021-11-18
05:30 | 2021-11-18
05:00 | 2021-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website