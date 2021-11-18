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عربي-دولي
اعتقال عنصرين لليمين المتطرف في قضية إرهاب في فرنسا
Lebanon 24
18-11-2021
|
05:00
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أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن شخصين منتمين إلى اليمين المتطرف اعتقلا في البلاد ضمن تحقيق خاص بمكافحة الإرهاب.
ونقل موقع France Info اليوم الأربعاء عن مصدر قضائي تأكيده أن أحد المعتقلين من قبل الإدارة العامة للأمن الداخلي (DGSI) هو موظف في بلدية مدينة مونتوبان، مركز إقليم تارن وغارون، يبلغ من العمر 46 عاما.
وأما بخصوص المعتقل الثاني فهو يبلغ من العمر 60 عاما وتم حبسه في إقليم جرندة، وهو سبق أن سجن عام 2006 لمدة 14 عاما بتهمة ارتكاب جريمة قتل، وفقا لبيانات الموقع.
وذكر الموقع أن المعتقلين متهمان بالتحريض على العنف في تطبيق "تيليغرام" ونشر تعليقات تحمل طابعا عنصريا ومعاديا للسامية.
ووفقا للموقع، ينتمي المعتقلان إلى تيار يؤيد أنصاره فكرة "تفوق البيض" ويؤمنون بأن الحرب العرقية ستندلع حتما ويجب تأجيجها.
وناقش المعتقلان، حسب مصدر الموقع، إمكانية اقتناء أسلحة، وعثر خلال تفتيش منزل أحدهما على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة.
ويواجه المعتقلان اتهامات بالتآمر وتدبير استفزازات عبر الإنترنت لدوافع إرهابية.
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