نصيحة فرنسية بالعمل من المنزل

كتبت الشرق الاوسط:

قال جان فرنسوا دلفريسي، كبير المستشارين العلميين للحكومة الفرنسية، إنه لا يمكنه استبعاد أن تطلب الحكومة من الشركات مرة أخرى التوسع في العمل من المنزل مع ارتفاع حالات الإصابة بـ«كوفيد - 19» في فرنسا.وقال دلفريسي، أمس (الأربعاء)، لإذاعة "فرانس إنتير"؛ رداً على سؤال عما إذا كانت الحكومة قد توصي أصحاب الأعمال مرة أخرى بأن يعمل موظفوهم من المنزل «نعم في الأغلب... العمل من المنزل إحدى الأدوات المتاحة لدينا».واستخدمت الحكومات في مختلف أرجاء العالم العمل من المنزل سبيلاً للحد من انتشار فيروس كورونا، على الرغم من أن العمل من المنزل أثر على النشاط الاقتصادي بسبب تواجد أعداد أقل من الناس في المتاجر والشركات في المناطق التجارية، وفق "رويترز". وسجلت وزارة الصحة الفرنسية 19778 حالة إصابة جديدة، أول من أمس (الثلاثاء)، وهي أعلى زيادة في 24 ساعة منذ 25 اب (آب) ليصل إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة 7.31 مليون إصابة. ويبلغ عدد الوفيات 91345 وفاة.إلى ذلك، قالت الأكاديمية الفرنسية للطب، الأربعاء، إن اللقاحات المضادة لـ"كوفيد - 19" لا يجب أن تعطى لجميع الأطفال، بل إلى البعض منهم فقط، في موقف معتدل وسط الجدل المتزايد حول الموضوع. وتوصي الأكاديمية، التي تُعتبر آراؤها استشارية، "بتوسيع نطاق التحصين ضد (كوفيد – 19) عن طريق اللقاح (من فايزر- بايونتك) للأطفال المعرّضين لخطر الإصابة بأشكال خطيرة بسبب أمراض مصاحبة، بغض النظر عن أعمارهم، وكذلك للأطفال الذين يخالطونهم في كنف العائلة وفي المدرسة"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.